Карлтон Коул хочет, чтобы "Челси" назначил Лэмпарда

Бывший нападающий "Челси" Карлтон Коул считает, что Фрэнк Лэмпард заслуживает еще одного шанса в качестве главного тренера "синих".

В данный момент боссы "Челси" решают, кем заменить Энцо Мареску, который покинул клуб 1 января.



И хотя фаворитом на эту роль считается Лиам Росеньор из "Страсбура", Коул предпочел бы в третий раз увидеть Лэмпарда на тренерском мостике "Челси".



"Его первый период был действительно хорош. Он привык работать с молодыми игроками, рядом с ним был Джоди Моррис..."



"Он был действительно хорош. Лучше, чем ожидалось. У него не было бюджета, поэтому им пришлось задействовать молодежь. Это задало тон".



"Нельзя это забывать. Лэмпард трудился чудесным образом".



"Мне нравится Лэмпард как главный тренер "Челси". Я говорю это по той причине, что он знает клуб изнутри. Он знает культуру клуба, и послушайте, он был не так уж плох в свой первый период. Представьте, если он получит поддержку".



"Другое дело, что, если он придет, то они не могут диктовать ему, что делать. Этого никто не захочет", — сообщил Коул talkSPORT.