Светская хроника за понедельник

"Реал" поспорит с грандами Премьер-Лиги за Адама Уортона. "Челси" готов потратиться на Сандро Тонали и Моргана Роджерса. Луис Диас начал карьеру певца. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Реал" готов поспорить с "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" за полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона. (AS)



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим дал зеленый свет на приглашение голкипера "Милана" Майка Меньяна свободным агентом в конце сезона. (Calciomercato)



"Реал" может сделать предложение по полузащитнику "Сити" Родри летом. (Marca)



"Милан" следит за ситуацией защитника "Сити" Натана Аке. (Corriere dello Sport)



Нападающий "Сити" Омар Мармуш вызывает интерес у "Астонн Виллы" и "Тоттенхэма", но покидать Манчестер не хочет. (Football Insider)



"Челси" готов выложить 130 миллионов фунтов за нападающего "Виллы" Моргана Роджерса. (Fichajes)



"Челси" внимательно следит за полузащитником "Ньюкасла" Сандро Тонали. (Football Insider)



"Ньюкасл" стал очередным клубом, проявившим интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу. (Football Insider)



"Тоттенхэм" отправил скаутов просматривать вингера "Монако" Магнеса Аклиуша. (TEAMtak)



"Ливерпуль" утратил интерес к защитнику "Ньюкасла" Свену Ботману из-за проблем того со здоровьем (The Chronicle)



"Рома" готова пригласить вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезу в январе или летом. (Corriere dello Sport)



В шорт-листе целей "Пэлас" на январь значатся правый защитник "Баварии" Саша Боэ и полузащитники Жоао Гомес из "Вулверхэмптона" с Кевином Дануа из "Осера". (Daily Mail)



Нападающий "Лацио" Тати Кастельянос проходит медобследование в "Вест Хэме", который заплатит за 27-летнего аргентинца 27 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Фулхэм" предложил 17.4 млн. фунтов за полузащитника "Удинезе" Артура Атта, но в ответ последовал отказ. (Fabrizio Romano)



Два клуба Премьер-Лиги хотят полузащитника "Лацио" Маттео Гендузи. (L'Equipe)



Другое



Покидая "Челси", Энцо Мареска не стал требовать от клуба полную компенсацию в 14 млн. фунтов. (The Sun)



Фанаты "Челси" проведут акцию протеста против владельцев клуба перед матчем против "Брентфорда" 17 января. (Daily Mail)



Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд приобрел особняк с восемью спальнями за 5.7 млн. фунтов. (The Sun)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Луис Диас решил начать музыкальную карьеру, выпустив песню под названием "Обещание". (Daily Mirror)