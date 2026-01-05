Росеньор пройдет собеседование в "Челси" в понедельник

Главный тренер "Страсбура" Лиам Росеньор прилетел в Лондон и в понедельник пройдет собеседование в "Челси".

Росеньор был сразу же возведен в статус фаворита на роль следующего наставника "Челси" после того, как в минувший четверг "синие" попрощались с Энцо Мареской.



Теперь все зависит от того, какое впечатление Росеньор произведет на боссов "Челси" во время личной беседы, назначенной на понедельник, хотя владельцы лондонского клуба высоко оценивают работу Лиама в "Страсбуре".



Если все пройдет гладко, сообщает Sky Sports, Росеньор может возглавить "Челси" до выездного матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в среду вечером.



"Когда я изначально взялся за работу, мне было сказано, что я проведу матч против "Манчестер Сити", и есть вероятность, что новый тренер появится в понедельник. Так мне сказали".



"Сейчас воскресенье, и мы были полностью сосредоточены на матче. Насколько мне известно, скоро появится новый тренер, а до тех пор руководить командой буду я", — сообщил временный наставник "Челси" Калум Макфарлейн после ничьей 1:1 против "Манчестер Сити".