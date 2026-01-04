Вирц: "Был уверен, что это офсайд"

Флориан Вирц Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц объяснил, почему не стал праздновать свой гол против "Фулхэма".

Пропустив быстрый гол от Харри Уилсона, вскоре после начала второго тайма "Ливерпуль" сравнял счет усилиями Вирца, который получил короткую передачу в штрафной от Конора Брэдли и поразил ворота.

Как и лайнсмен, Вирц был в полной уверенности, что угодил в офсайд, поэтому и не стал радоваться, о чем Флориан сообщил после ничьей 2:2. Однако система VAR не обнаружила положения вне игры.

"Я был уверен, что это офсайд, поэтому я даже не стал праздновать. Я рад, что забил, но я бы предпочел набрать три очка", — сообщил Вирц Sky Sports.

Гол Флориана Вирца против Фулхэма




Метки Вирц, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2026 23:00

Последние комментарии:




  1. kily 04.01.2026 23:16 # kily
    Так на скрине видно, что это офсайд))

  2. ilovemanutd 04.01.2026 23:10 # ilovemanutd
    Или пьяные газонокосильщики или пьяные судьи

  3. akado 04.01.2026 23:01 # akado
    Красноречивый скрин конечно.

