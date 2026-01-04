Вирц: "Был уверен, что это офсайд"

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц объяснил, почему не стал праздновать свой гол против "Фулхэма".

Пропустив быстрый гол от Харри Уилсона, вскоре после начала второго тайма "Ливерпуль" сравнял счет усилиями Вирца, который получил короткую передачу в штрафной от Конора Брэдли и поразил ворота.



Как и лайнсмен, Вирц был в полной уверенности, что угодил в офсайд, поэтому и не стал радоваться, о чем Флориан сообщил после ничьей 2:2. Однако система VAR не обнаружила положения вне игры.



"Я был уверен, что это офсайд, поэтому я даже не стал праздновать. Я рад, что забил, но я бы предпочел набрать три очка", — сообщил Вирц Sky Sports.



