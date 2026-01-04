Фернандес спас для "Челси" ничью против "Сити"

Гол Энцо Фернандеса в компенсированное время позволил "Челси" уйти от поражения в выездном противостоянии с "Манчестер Сити" — 1:1.

Из-за травмы "горожане" недосчитались Нико Гонсалеса, чье место в стартовом составе занял Родри.



"Синим" пришлось латать состав из-за потерь Весле Фофана, Марка Кукурельи и Мойсеса Кайседо. Свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс и Педру Нету, а место на воротах занял Филип Йоргенсен.



Если в начале матча гости старались отвечать своими атаками, то постепенно им пришлось отойти назад — хозяева все наращивали и наращивали давление.



На 21-й минуте Фил Фоден ударом из пределов штрафной площади слегка не попал в створ. Позже Эрлинг Холанд пробивал с дистанции, но Йоргенсен выручил "Челси", несмотря на рикошет от Трево Чалобы.



На 39-й минуте Холанд вновь оказался на ударной позиции, обрушив свою мощь на штангу ворот Йоргенсена.



На 42-й минуте "Сити" все-таки открыл счет. Тиджани Рейндерс ушел от Бадиашиле на левом краю штрафной, после чего поразил ближний угол ворот — 1:0.



Второй тайм начался с невероятного промаха Нету, которого великолепно вывел на удар внутри штрафной Энцо Фернандес. Педру направил мяч выше.



Далее "горожане" вновь принялись напрягать соперника, которому оставалось уповать на редкие контратаки вроде одной, когда Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Лиама Делапа с острого угла.



Несмотря на многочисленные подходы к чужим воротам, "Сити" никак не удавалось забить второй гол, да и явных моментов для этого почти не возникало.



Когда казалось, что победа от "горожан" уже никуда не денется, "Челси" сравнял счет. Это случилось на четвертой компенсированной минуте, когда Фернандес на дальней штанге затолкал мяч в ворота со второй попытки — 1:1.



"Сити" заметно переигрывал своего соперника, но во втором тайме это не отражалось на опасных моментах. "Челси" терпеливо ждал своего шанса и дождался.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче