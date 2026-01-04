Фернандес спас для "Челси" ничью против "Сити"

Энцо Фернандес Гол Энцо Фернандеса в компенсированное время позволил "Челси" уйти от поражения в выездном противостоянии с "Манчестер Сити" — 1:1.

Из-за травмы "горожане" недосчитались Нико Гонсалеса, чье место в стартовом составе занял Родри.

"Синим" пришлось латать состав из-за потерь Весле Фофана, Марка Кукурельи и Мойсеса Кайседо. Свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс и Педру Нету, а место на воротах занял Филип Йоргенсен.

Если в начале матча гости старались отвечать своими атаками, то постепенно им пришлось отойти назад — хозяева все наращивали и наращивали давление.

На 21-й минуте Фил Фоден ударом из пределов штрафной площади слегка не попал в створ. Позже Эрлинг Холанд пробивал с дистанции, но Йоргенсен выручил "Челси", несмотря на рикошет от Трево Чалобы.

На 39-й минуте Холанд вновь оказался на ударной позиции, обрушив свою мощь на штангу ворот Йоргенсена.

На 42-й минуте "Сити" все-таки открыл счет. Тиджани Рейндерс ушел от Бадиашиле на левом краю штрафной, после чего поразил ближний угол ворот — 1:0.

Второй тайм начался с невероятного промаха Нету, которого великолепно вывел на удар внутри штрафной Энцо Фернандес. Педру направил мяч выше.

Далее "горожане" вновь принялись напрягать соперника, которому оставалось уповать на редкие контратаки вроде одной, когда Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Лиама Делапа с острого угла.

Несмотря на многочисленные подходы к чужим воротам, "Сити" никак не удавалось забить второй гол, да и явных моментов для этого почти не возникало.

Когда казалось, что победа от "горожан" уже никуда не денется, "Челси" сравнял счет. Это случилось на четвертой компенсированной минуте, когда Фернандес на дальней штанге затолкал мяч в ворота со второй попытки — 1:1.

"Сити" заметно переигрывал своего соперника, но во втором тайме это не отражалось на опасных моментах. "Челси" терпеливо ждал своего шанса и дождался.

"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче




Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2026 22:30

  1. dembo 04.01.2026 23:09 # dembo
    еще и лемпард на очке уже сидит, всего 6 очей перевеса над 3-ей командой по потерянным.

    (ответить)

  2. dembo 04.01.2026 23:08 # dembo
    пи3дец бля походу все-таки росеньйор будет)))

    ну йобаный насрал тренер то перспективный...но у меня никакого доверия нету к английским тренерам ((((
    ну когда в последний раз тренер англининин завозил соляру?)

    единсвтенное что он не коренной брит, а француз , может ето как-то поможет)) чисто паспорт английский, а корни французские)


    но самое хуже ето то, что он не хочет быть тренером челси, его буквально заставляют и ето удруччает.
    Бывали фотка где-то 3 часа назад, как он сидел в аеропорту грустный перед вылетом в Лондон...
    так не пойдет и не годиться...назначать тренеров потому что ето удобно, из одного офиса в другой перевезти...а не назначить тренера по тем или иным принцыпам, кто подходит тем или иным требованиям


    не знаю хорошо ето, плохо, время покажет...но я скептически отношусь к такив мувам вцелом. Даже Фелипе Луиза я бы еще понял, ето говорило бы о какой-то работе по приглашению тренера, по перетащить его из одной комнаты офиса по сути в другую...камон....ето не говорит о стремлении двигать клуб к успеху, чисто удобного тренера перетащили, а там будь как будет..получиться выигрывать трофеи - заебись, оверперформ, а нет, то чисто ротируем игроков, бизнескарим, попадает в топ-5, не бухтим.

    печально...и ето даже не говорит о том, что он будет хуже марески....может даже лучше будет. Просто ето показательно с точки зрения амбиций - их нет, или слишком мало. Росеньор хорошую работу делал в страсбуре, но ето не та работу за которую берут в Челси (((((((((((

    (ответить)

  3. sausage 04.01.2026 23:07 # sausage
    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия Венесуэлы приведена в полную боевую готовность, чтобы противостоять «имперской агрессии» и обеспечить свободу и суверенитет нации.
    «Чавес жив! Мы будем жить и победим! Преданные — всегда, предатели — никогда!» — завершил свое обращение министр.

    (ответить)

  4. fpv 04.01.2026 23:06 # fpv
    Пидорашки влезли в Украину и потеряли Сирию, Иран, Венесуэлу, Кавказ.

    Русня, шо с ебалом?

    (ответить)

  5. sean-dyche18plus 04.01.2026 23:05 # sean-dyche18plus
    ОФИЦИАЛЬНО:

    маурицио сарри.перенёсший операцию на сердце.насрал себе в шконку и собственным протухшим мальборо калом написал на обшарпанной больничной стене:"дайте делапу время на раскачку.он топ".

    (ответить)

  6. santos-cfc 04.01.2026 22:53 # santos-cfc
    Сююда

    04.01.2026 22:07 # удалить
    santos-cfc

    Сити, вам пизда.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/119449/?c=1#c8138227

    (ответить)

  7. gjchancel 04.01.2026 22:50 # gjchancel
    Бля... нельзя не отметить хороший выход Делапа )) прям удивил)))самое главное , что тайминг замен нормас...

    (ответить)

  8. sean-dyche18plus 04.01.2026 22:49 # sean-dyche18plus
    кого угодно зовите.ток не очередного сектанта последователя гвардиолы.плез.нет сил на эту ватокатную блевотину смотреть.

    (ответить)

  9. sausage 04.01.2026 22:48 # sausage
    Ебать там Аморим исполняет)
    "Я просто хочу сказать, что собираюсь быть менеджером этой команды, а не просто тренером. Я был четок насчет этого. Это закончится через 18 месяцев, а дальше каждый пойдет своим путем. Такова сделка. Такова моя работа. Я здесь не для того, чтобы быть тренером".

    Цыгану в голову моча вдарила не по детски. Завтра скажет, что хочет быть вместо Беррады, а послезавтра, что он - Наполен.

    (ответить)

  10. quavo 04.01.2026 22:43 # quavo
    Сити эта хуерга ебливая

    (ответить)

  11. sean-dyche18plus 04.01.2026 22:43 # sean-dyche18plus
    фелипе луис построит династию.

    (ответить)

  12. sausage 04.01.2026 22:43 # sausage
    А что с Палмером? Всё? Говорил я неоднократно, загубит парень карьеру, если не уйдёт вовремя из этого клуба. У Мадуэке больше мозгов оказалось, чем у него.

    (ответить)

  13. sean-dyche18plus 04.01.2026 22:41 # sean-dyche18plus
    маркос алонсо лучший игрок футбольного клуба "Смелслайктинспиритси" в 21 веке.

    (ответить)

  14. easports 04.01.2026 22:40 # easports
    болеть за Арсенал с 2008 года и увидеть их чемпионами впервые. я даже не представляю какого это будет)

    (ответить)

  15. gjchancel 04.01.2026 22:40 # gjchancel
    Какой же трус Мареска, он бы начал мудрить. Тут чувак из академии ..все просто, игроков по позициям) даже Хато играет))) Мареска приветик!

    (ответить)

  16. kanoniru-poker 04.01.2026 22:39 # kanoniru-poker
    Капец, Пеп конечно лажанул в этом матче, так он и Брайтон не обыграет на след неделе и все.

    (ответить)

  17. akado 04.01.2026 22:39 # akado
    Наконец-то было видно руку тренера в игре. А это на минуточку временный челик на один матч. Хорошие нужные замены и влияние на ход матча тактическими перестроениями. Думал, что 1-0 хороший результат на выезде у Сити этим составом, а они ещё и ничью сгоняли, да и не сказать, что незаслуженно.

    (ответить)

  18. sausage 04.01.2026 22:39 # sausage
    Подсобили немного братишкам-землякам. Респект синюшным. Макфарлейна в тренеры! Нахуй нигера очкастого.

    (ответить)

  19. kukuruzko 04.01.2026 22:39 # kukuruzko
    Короли(

    (ответить)

  20. sean-dyche18plus 04.01.2026 22:38 # sean-dyche18plus
    Xg 0.98 - 1.73

    каво?

    (ответить)

