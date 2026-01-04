Аморим: "Пришел сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим намекнул на уход из клуба по окончании своего контракта через 18 месяцев.

Еще перед выездом к "Лидсу" Аморим дал понятьо разногласиях с руководством "Юнайтед", прежде всего — со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом.



После ничьей 1:1 на "Элланд Роуд" Аморим призвал руководство не вмешиваться в его работу, заявив, что сфера его влияния не должна ограничиваться чисто тренерской работой, иначе их дальнейшее сотрудничество будет невозможно.



"Я просто хочу сказать, что я пришел сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером".



"Каждый человек на своем месте — скаутский департамент, спортивный директор — должен делать свою работу. Я буду делать свою еще 18 месяцев, и на этом все".



"Я просто хочу сказать, что собираюсь быть менеджером этой команды, а не просто тренером. Я был четок насчет этого. Это закончится через 18 месяцев, а дальше каждый пойдет своим путем. Такова сделка. Такова моя работа. Я здесь не для того, чтобы быть тренером".



"Я знаю, что мое имя не Тухель, не Конте, не Моуриньо, но я менеджер "Манчестер Юнайтед". Так будет 18 месяцев или пока руководство не решит меня заменить".



"Я не уйду сам. Я буду делать свою работу, пока на мое место не придет другой парень", — цитирует Аморима BBC.