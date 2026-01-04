"Фулхэм" и "Ливерпуль" сыграли вничью
"Фулхэм" и "Ливерпуль" сыграли вничью 2:2, обменявшись голами в компенсированное время.
Из-за небольшой травмы "красные" недосчитались Уго Экитике, чье место на острие атак занял Коди Гакпо. Милош Керкез и Алексис Макаллистер появились вместо Энди Робертсона и Джереми Фримпонга.
С первых минут у "дачников" вышли Исса Диоп, Тимоти Кастань и Том Кэрни.
На 17-й минуте Рауль Хименес отличной передачей отправил в прорыв Харри Уилсона, который вошел в штрафную и отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0. Изначально лайнсмен поднял флажок, однако система VAR офсайд не подтвердила.
Открыв счет, хозяева отошли назад и сосредоточились на обороне. Гости слишко вяло перемещали мяч и так же двигались сами, поэтому опасных моментов не создавали. Лишь Гакпо пробил в штангу, но сделал это из положения вне игры.
На 54-й минуте Алексис Макаллистер пробил головой в перекладину после подачи углового. Во втором тайме "Ливерпуль" усилил давление на чужие ворота.
И уже на 57-й минуте "красные" были вознаграждены за свои старания. Конор Брэдли совершил рывок в штрафную, после чего отдал короткую передачу на Флориана Вирца, а тот, чудом избежав офсайда, отправил мяч в ворота — 1:1.
На 77-й минуте Уилсон едва еще раз не огорчил свою бывшую команду. Харри из-за пределов штрафной пытался забросить мяч в оставленные Алиссоном ворота, но попал в перекладину.
"Фулхэм" хотел победить не меньше соперника, однако явных моментов в концовке практически не возникало. Так было до четвертой компенсированной минуты, когда Гакпо на дальней штанге замкнул подправленный Йоакимом Андерсоном прострел Фримпонга — 1:2.
Однако на этом игра не закончилась, потому что на седьмой компенсированной минуте счет снова стал равным. Это Харрисон Рид великолепным ударом с дистанции поразил дальнюю "девятку" — 2:2.
"Ливерпуль" показал довольно посредственный футбол, особенно в первом тайме, но прибавил во втором. Однако "Фулхэм" все равно не заслуживал поражения, поэтому Рид лишь восстановил справедливость.
"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.01.2026 20:20
