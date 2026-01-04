"Тоттенхэм" упустил победу против "Сандерленда"

"Тоттенхэм" упустил победу в домашнем противостоянии с "Сандерлендом", поплатившись за свою невыразительную игру во втором тайме — 1:1.

Впервые в сезоне в старте "шпор" был назван Бен Дэвис. Также своего шанса дождался Матис Тель.



Стартовый состав "черных котов" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Манчестер Сити".



В начале матча команды примерно поровну владели мячом, но гости просто не добирались до чужих ворот и оборонялись достаточно глубоко.



Хозяева атаковали гораздо лучше и на 30-й минуте открыли счет. Это Дэвис внутри вратарской подправил мяч сетку после удара Микки Ван де Вена — 1:0.



"Сандерленд" ничего не показал впереди в первом тайме, но во втором заметно прибавил и стал угрожать воротам Гульельмо Викарио. На 80-й минуте только штанга спасла "Тоттенхэм" после удара Энцо Ле Фе головой.



Практически сразу "коты" создали еще один момент, и Брайан Бробби, сыграв с партнером в стенку, мощнейшим ударом из центра штрафной заставил Викарио капитулировать — 1:1. Более счет уже не изменился.



"Сандерленд" предстал совсем другой командой во втором тайме, заслуженно сравняв счет. Однако ответный гол случился слишком поздно, чтобы "коты" могли рассчитывать на большее.



"Тоттенхэм" — "Сандерленд". Отчет о матче