"Челси" обратился к Филипе Луису

"Челси" установил контракт со своим бывшим защитником Филипе Луисом, который ныне является главным тренером бразильского "Фламенго".

В данный момент руководство "Челси" решает, кем заменить уволенного Энцо Мареску, и фаворитом на эту роль остается Лиам Росеньор из родственного "синим" "Страсбура".



Однако "Челси" рассматривает и прочие кандидатуры, среди которых значится 40-летний Луис, причем контакт с экс-игроком сборной Бразилии уже установлен, утверждает The Telegraph.



Луис тренирует "Фламенго" уже полтора года, прошлым летом отпраздновав победу 3:1 над "Челси" в рамках клубного Чемпионата Мира.



Будучи игроком, Луис провел в "Челси" сезон 2014/15, завоевав с "синими" титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.