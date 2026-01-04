Экитике пропускает матч с "Фулхэмом" из-за травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему нападающий Уго Экитике не приехал в Лондон на матч против "Фулхэма".

Экитике является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив 11 голов во всех соревнованиях, однако Уго внезапно не попал в заявку "красных" на матч Премьер-Лиги в воскресенье.



Общаясь с прессой перед матчем, Слот поведал, что 23-летний француз получил мышечную травму, но может вернуться к битве с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" в следующий четверг.



"Исак отсутствует уже несколько недель, и это означало, что Экитике придется играть больше минут, нежели в предыдущей части сезона".



"Это привело к тому, что он получил небольшую травму задней поверхности бедра. Для игрока его возраста, который полностью не привык к Премьер-Лиге, такая нагрузка оказалось слегка чересчур".



"Поэтому сегодня он отсутствует. Надеюсь, он вернется к матчу с "Арсеналом", — сообщил Слот Sky Sports.