"Юнайтед" сыграл с "Лидсом" вничью

Матеус Кунья "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Лидсом" на выезде, потеряв очки четвертый раз в пяти последних матчах Премьер-Лиги.

Дисквалифицированного капитана "белых" Итана Ампаду заменил Ноа Окафор. Вместо Лукаса Нмечи в нападение вышел Доминик Калверт-Левин.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Лени Йоро, заменив Джошуа Зиркзее.

Через семь минут после начала матча Матеус Кунья дальним ударом с подъема отправил мяч в ворота домашней команды, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

"Юнайтед" на более высоком уровне обращался с мячом, но из-за отсутствия явных моментов игра была более-менее равна.

Впервые "Лидс" был по-настоящему близок к тому, чтобы открыть счет, на 35-й минуте. Калверт-Левин головой замыкал подачу с фланга, но мяч попал в штангу.

На 40-й минуте "дьяволы" ответили своим голевым моментом, но Лени Йоро с близкого расстояния пробил головой прямо в голкипера.

Свой первый удар в створ "белые" нанесли на 51-й минуте, но Сенне Ламменс не позволил Габриэлю Гудмундссону забить с острого угла.

На 63-й минуте "Лидс" был вознагражден за свою активность в начале второго тайма. Эйден Хевен пропустил в свою штрафную Брендена Ааронсона, который отправил мяч мимо Ламменса — 1:0.

Однако "Юнайтед" немедленно отыгрался. Вышедший на замену Зиркзее сделал передачу в штрафную на рывок Куньи, который в касание закатил мяч в ворота — 1:1.

На 70-й минуте хозяева едва снова не вышли вперед, но Ламменс вытащил мяч из угла ворот после удара Окафора через себя.

Спустя четыре минуты уже гости могли повести в счете, но Шешко вновь не попал в створ чужих ворот.

На 81-й минуте Кунья обводящим ударом из-за пределов штрафной площади сотряс ближнюю штангу ворот.

Обе команды стремились к победе, но силы были уже на исходе, а Рубену Амориму было некем усилить игру с помощью скамейки.

У "Юнайтед" были возможности вырвать победу, но то же самое можно сказать и про "Лидс". Команды оставили приятное впечатление, и ничья выглядит справедливым результатом.

Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2026 17:25

    Опять пешеход затупил с ловушкой.

    Не тупите, усиляйтесьс дисаси и спермингом, 30 лямов за двоих!
    Не тупите, усиляйтесьс дисаси и спермингом, 30 лямов за двоих!

    (ответить)

    Ирония судьбы Ливерпуля: потратили хуеву тучу на игроков атаки, а выходят на матч без нападающих.

    Лидс дома хорош, спору нет.

    Правильней был бы заголовок "Лидс продолжил свою беспроигрышную серию, доведя её до семи матчей".

    Хейлунд > шишка
    Кунья пижон, а не командный игрок

    Зиркзее светлое пятно в атаке мю

    Лидс заслужил выиграть.

    Мю уже выше чолсе ска, позорси

    (ответить)

