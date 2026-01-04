"Юнайтед" сыграл с "Лидсом" вничью
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Лидсом" на выезде, потеряв очки четвертый раз в пяти последних матчах Премьер-Лиги.
Дисквалифицированного капитана "белых" Итана Ампаду заменил Ноа Окафор. Вместо Лукаса Нмечи в нападение вышел Доминик Калверт-Левин.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Лени Йоро, заменив Джошуа Зиркзее.
Через семь минут после начала матча Матеус Кунья дальним ударом с подъема отправил мяч в ворота домашней команды, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
"Юнайтед" на более высоком уровне обращался с мячом, но из-за отсутствия явных моментов игра была более-менее равна.
Впервые "Лидс" был по-настоящему близок к тому, чтобы открыть счет, на 35-й минуте. Калверт-Левин головой замыкал подачу с фланга, но мяч попал в штангу.
На 40-й минуте "дьяволы" ответили своим голевым моментом, но Лени Йоро с близкого расстояния пробил головой прямо в голкипера.
Свой первый удар в створ "белые" нанесли на 51-й минуте, но Сенне Ламменс не позволил Габриэлю Гудмундссону забить с острого угла.
На 63-й минуте "Лидс" был вознагражден за свою активность в начале второго тайма. Эйден Хевен пропустил в свою штрафную Брендена Ааронсона, который отправил мяч мимо Ламменса — 1:0.
Однако "Юнайтед" немедленно отыгрался. Вышедший на замену Зиркзее сделал передачу в штрафную на рывок Куньи, который в касание закатил мяч в ворота — 1:1.
На 70-й минуте хозяева едва снова не вышли вперед, но Ламменс вытащил мяч из угла ворот после удара Окафора через себя.
Спустя четыре минуты уже гости могли повести в счете, но Шешко вновь не попал в створ чужих ворот.
На 81-й минуте Кунья обводящим ударом из-за пределов штрафной площади сотряс ближнюю штангу ворот.
Обе команды стремились к победе, но силы были уже на исходе, а Рубену Амориму было некем усилить игру с помощью скамейки.
У "Юнайтед" были возможности вырвать победу, но то же самое можно сказать и про "Лидс". Команды оставили приятное впечатление, и ничья выглядит справедливым результатом.
"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
04.01.2026 17:25
Просмотров: 916
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Опять пешеход затупил с ловушкой.
(ответить)
Вирц флоп хлеще хаверца.
Просто обормот за 160лямов)
(ответить)
Голасо, гол чистый)
(ответить)
Шо было круче ??
1 Усмирение Грузии в 2008
2 Воссоединение Крыма с Россией в 2014
есть еще хотя бы одна страна в мире способная на такие спец операции ?
(ответить)
Чо по подзалюплю
(ответить)
Вперёд, КНЯЗИ!!!
(ответить)
Матч задержали, что позволило пенсам подкорректировать свои ипла перед экраном 4К
(ответить)
Лидс потерял очки
(ответить)
Русня, серьёзно?
https://lenta.ru/news/2026/01/04/veterany-rossiyskogo-spetsnaza-otsenili-operatsiyu-ssha-po-zahvatu-maduro-frazoy-tak-sebe/amp/
Ветераны российского спецназа
оценили операцию США по захвату
Мадуро фразой «так себе»
(ответить)
https://military.pravda.ru/2298869-pvo-venesuely/
Воздух дрожит от напряжения: Венесуэла развернула С-300 у границ, где ждут американцев
(ответить)
12 февраля 2015, 05:30 Новости
Шойгу получил орден в Венесуэле
Министра обороны России Сергея Шойгу в Венесуэле наградили орденом «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности», сообщает РИА «Новости». Награду главе российского военного ведомства вручил его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес.
(ответить)
Еще и ковентри ебучий продолжает сасалити....
Не тупите, усиляйтесьс дисаси и спермингом, 30 лямов за двоих!
(ответить)
Ирония судьбы Ливерпуля: потратили хуеву тучу на игроков атаки, а выходят на матч без нападающих. Ой бля беда(((
(ответить)
пенсы в ноябре были в 3х очках от арсика, е6ать днины
(ответить)
Лидс дома хорош, спору нет.
(ответить)
Правильней был бы заголовок "Лидс продолжил свою беспроигрышную серию, доведя её до семи матчей".
(ответить)
Где вы были восемь лет, ёб@ные нелюди?
Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди
Пусть за "Озеро" своё дед трясётся в трепете
Нах с экрана соловьёв, пусть танцуют лебеди
(ответить)
Как же так
(ответить)
Хейлунд > шишка
Кунья пижон, а не командный игрок
Зиркзее светлое пятно в атаке мю
Лидс заслужил выиграть.
Мю уже выше чолсе ска, позорси
(ответить)
в шепотину
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий