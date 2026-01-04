"Юнайтед" сыграл с "Лидсом" вничью

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Лидсом" на выезде, потеряв очки четвертый раз в пяти последних матчах Премьер-Лиги.

Дисквалифицированного капитана "белых" Итана Ампаду заменил Ноа Окафор. Вместо Лукаса Нмечи в нападение вышел Доминик Калверт-Левин.



В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Лени Йоро, заменив Джошуа Зиркзее.



Через семь минут после начала матча Матеус Кунья дальним ударом с подъема отправил мяч в ворота домашней команды, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



"Юнайтед" на более высоком уровне обращался с мячом, но из-за отсутствия явных моментов игра была более-менее равна.



Впервые "Лидс" был по-настоящему близок к тому, чтобы открыть счет, на 35-й минуте. Калверт-Левин головой замыкал подачу с фланга, но мяч попал в штангу.



На 40-й минуте "дьяволы" ответили своим голевым моментом, но Лени Йоро с близкого расстояния пробил головой прямо в голкипера.



Свой первый удар в створ "белые" нанесли на 51-й минуте, но Сенне Ламменс не позволил Габриэлю Гудмундссону забить с острого угла.



На 63-й минуте "Лидс" был вознагражден за свою активность в начале второго тайма. Эйден Хевен пропустил в свою штрафную Брендена Ааронсона, который отправил мяч мимо Ламменса — 1:0.



Однако "Юнайтед" немедленно отыгрался. Вышедший на замену Зиркзее сделал передачу в штрафную на рывок Куньи, который в касание закатил мяч в ворота — 1:1.



На 70-й минуте хозяева едва снова не вышли вперед, но Ламменс вытащил мяч из угла ворот после удара Окафора через себя.



Спустя четыре минуты уже гости могли повести в счете, но Шешко вновь не попал в створ чужих ворот.



На 81-й минуте Кунья обводящим ударом из-за пределов штрафной площади сотряс ближнюю штангу ворот.



Обе команды стремились к победе, но силы были уже на исходе, а Рубену Амориму было некем усилить игру с помощью скамейки.



У "Юнайтед" были возможности вырвать победу, но то же самое можно сказать и про "Лидс". Команды оставили приятное впечатление, и ничья выглядит справедливым результатом.



"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче