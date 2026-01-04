Нуну теряет контроль над раздевалкой "Вест Хэма"

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту рискует утратить контроль над раздевалкой своей команды.

Накануне "Вест Хэм" был разгромлен последней командой Премьер-Лиги в лице "Вулверхэмптона" (3:0), укрепившись в зоне вылета.

Эшпириту Санту выиграл только два из своих 15 матчей в "Вест Хэме" после прихода на место уволенного Грэма Поттера в сентябре, а теперь увольнение грозит уже самому Нуну.

Как сообщает The Guardian, ссылаясь на осведомленные источники, среди игроков "Вест Хэм" растет недовольство Нуну, который в ежедневной работе показал себя отстраненным и неразговорчивым тренером.

Игроки "Вест Хэма" испытывают разочарование тренерскими методами Нуну и его решениями по выбору состава. Отдельные футболисты чувствуют, что из-за недостатка четкой коммуникации у них нет шансов ворваться в планы португальского специалиста.

В результате моральный дух команды идет на убыль, что может заставить боссов "Вест Хэма" вмешаться, хотя изначально они планировали поддержать Нуну с помощью трансферов в январе, уже купив нападающего Пабло Фелипе из "Жил Висенте".




