Нуну теряет контроль над раздевалкой "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту рискует утратить контроль над раздевалкой своей команды.

Накануне "Вест Хэм" был разгромлен последней командой Премьер-Лиги в лице "Вулверхэмптона" (3:0), укрепившись в зоне вылета.



Эшпириту Санту выиграл только два из своих 15 матчей в "Вест Хэме" после прихода на место уволенного Грэма Поттера в сентябре, а теперь увольнение грозит уже самому Нуну.



Как сообщает The Guardian, ссылаясь на осведомленные источники, среди игроков "Вест Хэм" растет недовольство Нуну, который в ежедневной работе показал себя отстраненным и неразговорчивым тренером.



Игроки "Вест Хэма" испытывают разочарование тренерскими методами Нуну и его решениями по выбору состава. Отдельные футболисты чувствуют, что из-за недостатка четкой коммуникации у них нет шансов ворваться в планы португальского специалиста.



В результате моральный дух команды идет на убыль, что может заставить боссов "Вест Хэма" вмешаться, хотя изначально они планировали поддержать Нуну с помощью трансферов в январе, уже купив нападающего Пабло Фелипе из "Жил Висенте".