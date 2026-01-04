"Ливерпуль" задумывается об аренде Месси
"Ливерпуль" задумывается о краткосрочной аренде суперзвезды "Интер Майами" Лионеля Месси.
В данный момент в Северной Америке межсезонье, а новая кампания стартует только через полтора месяца.
В прошлом игроки из МЛС уже неоднократно приезжали в Премьер-Лигу посреди сезона для поддержания формы. Достаточно вспомнить Лэндона Донована или Тьерри Анри.
Как утверждает испанское издание Sport, теперь их примеру может последовать Месси, который хочет подойти в наилучшей форме к стартующему следующим летом Чемпионату Мира.
"Ливерпуль" находится среди клубов, обдумывающих краткосрочную аренду 38-летнего аргентинца, однако согласование сделки выглядит сложным.
В идеале Месси бы вернулся в "Барселону", но каталонцы находятся в плачевном финансовом состоянии, что оставляет дверь открытой для других клубов, включая "Ливерпуль".
