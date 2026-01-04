Ираола ожидает, что Семеньо сыграет с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола ожидает, что его нападающий Антуан Семеньо сыграет против "Тоттенхэма" в следующую среду.
Согласно слухам, "Манчестер Сити" уже достиг принципиальной договоренности о приобретении Семеньо за 65 миллионов фунтов.
Это не помешало Семеньо сыграть против "Челси" перед Новым годом и против "Арсенала" накануне. Впереди у "Борнмута" еще один большой матч, в котором Ираола тоже надеется задействовать Антуана.
"Думаю, прямо сейчас Антуан — наш игрок. У него есть контракт с нами, и он определенно старается добиваться результатов и показывать хорошую игру".
"Так будет и дальше, пока не заключена сделка. Я считаю это нормальным", — сообщил Ираола talkSPORT.
