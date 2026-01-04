"Юнайтед" отверг интерес "Галатасарая" к Угарте

"Манчестер Юнайтед" заблокировал интерес турецкого "Галатасарая" к своему полузащитнику Мануэлю Угарте.

24-летний Угарте весьма разочаровывающим образом проводит этот сезоне, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



По информации TEAMtalk, этой ситуацией хотел воспользоваться "Галатасарай", который был готов взять Угарте в аренду с опцией выкупа.



Сам Угарте был открыт к переходу в "Галатасарай", за который выступает его партнер по сборной Уругвая в лице Лукаса Торрейры. Также Мануэль успел поговорить с легендой турецкого клуба Фернандо Муслерой.



Угарте не думает, что у него есть будущее в "Юнайтед", однако "красные дьяволы" дали понять Мануэлю, что тот не сможет уйти в январе.



"Юнайтед" просто не может позволить себе ослабить свой состав, не имея возможности обзавестись заменой. Поэтому Угарте придется доиграть сезон в Манчестере.