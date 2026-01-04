Росеньор не обсуждал свой переход в "Челси"

Главный тренер французского "Страсбура" Лиам Росеньор заявил, что пока не обсуждал свой переход в "Челси".

Росеньор считается фаворитом на замену уволенному Энцо Мареске, благо "Страсбур" и "Челси" имеют общих владельцев.



Однако после ничьей 1:1 против "Ниццы" в субботу Росеньор поведал, что никакого контакта с "Челси" у него пока не было, и он не собирается присутствовать на ближайших матчах "синих" против "Манчестер Сити" и "Фулхэма".



"У меня нет планов быть там".



"На данном этапе я еще ничего не обсуждал. Я знаю, что они ищут тренера. Разумеется, это наш родственный клуб".



"В остальном я хочу сосредоточиться на этом клубе, потому что этот клуб дал мне столь многое. Так много хороших воспоминаний, так много хороших времен".



"Я не думаю, что было бы уважительно говорить о чем-либо постороннем сразу после матча, который мы завершили вничью. Как я уже сказал, если что-нибудь случится, то случится, но в данный момент ничего не случилось".



"Я знаю, что есть много спекуляций. Я был бы пришельцем, если бы не знал об этом", — цитирует Росеньора Sky Sports.