Семеньо выбрал "Сити" из-за зарплаты в 180,000 фунтов в неделю

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо сделал выбор в пользу "Манчестер Сити" по финансовым соображениям.

Предполагается, что переход Семеньо в "Сити" за отступные в 65 миллионов фунтов находится в завершающей фазе, хотя прежде Антуана также сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



При этом "Ливерпуль" виделся основным конкурентом "Сити" в борьбе за Семеньо. В свое время именно Ричардс Хьюз, нынешний спортивный директор "красных", и привел Антуана в "Борнмут" из "Бристоль Сити".



Однако TEAMtalk утверждает, что "Ливерпуль" просто не смог сделать Семеньо столь же заманчивое предложение, как и "Сити", который вызвался платить 25-летнему ганцу 180,000 фунтов в неделю плюс бонусы.



Решив не отпускать Мохамеда Салаха, "Ливерпуль" оказался не готов тратить огромные средства на приглашение Семеньо посреди сезона, что и предопределило выбор Антуана.