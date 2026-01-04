Фримпонг: "Это только начало для Вирца"

Защитник "Ливерпуля" Джереми Фримпонг ожидает, что со временем атакующий полузащитник Флориан Вирц будет играть еще лучше.

В прошлом месяце Вирц забил свой первый гол и отдал свою первую результативную передачу в Премьер-Лиге, начав отрабатывать свой летний трансфер стоимостью 116 миллионов фунтов.



Фримпонг, который прибыл в "Ливерпуль" из "Байера" вместе с Вирцем, считает, что Флориан очень хорошо справлялся с давлением в первые месяцы своей английской карьеры. Джереми рад, что у его товарища, наконец, пошла игра.



"Я знаю, насколько хорош Фло, он игрок высшего уровня. Как я говорил во многих интервью, без него я бы не сделал требл в Леверкузене".



"Поэтому мы знаем, насколько он хорош, и видеть, как идут его дела сейчас... Это только начало. Он способен на гораздо большее".



"Фло — игрок того типа, которому все равно насчет таких вещей вроде ценника. Он просто рад играть в футбол. Лично я думаю, Фло действительно хорошо справляется с давлением. Это парень, которому просто нравится, когда мяч у него в ногах".



"Он просто наслаждается игрой, когда выходит на поле. Поэтому я не думаю, что его волнуют все эти вещи. Сколько он там стоил, 116 миллионов фунтов? Об этом говорят снаружи, но я думаю, его самого это совершенно не волнует. Он знает, насколько он хорош. Он просто хочет играть", — цитирует Фримпонга Daily Mail.