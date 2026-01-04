Аморим намекнул на разногласия с руководством МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим намекнул на разлад в отношениях с руководством клуба.

Еще в канун Рождества Аморим дал понять, что "Юнайтед" не готов тратить состояние, чтобы полностью перевести команду на схему 3-4-3.



"У меня есть ощущение, что для идеальных 3-4-3 нам нужно потратить много денег, а также нам нужно время. Я начинают понимать, что этого не будет. Поэтому мне, возможно, придется адаптироваться", — сказал тогда Аморим.



В преддверии матча против "Лидса" Аморим, против "Ньюкасла" 26 декабря опробовавший схему с четырьмя защитниками, отказался объяснить свои слова, как и не захотел комментировать свои отношения со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом.



"Я не хочу говорить об этом. Я просто сосредоточен на матче с "Лидсом".



"Нет, нет, нет, я не жалею о своих словах. Но я просто не хочу говорить об этом".



"Я не хочу говорить об этом, но вы достаточно умны, поэтому..." — цитирует Аморима The Independent.