Артета назвал Райса одним из лучших полузащитников в мире

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал Деклана Райса одним из лучших полузащитников в мире.

Своим дублем Райс помог "Арсеналу" одержать победу 2:3 над "Брайтоном" накануне, и Артета признается, что Деклан едва не пропустил этот матч из-за травмы, которая не позволила ему сыграть против "Астон Виллы" несколькими днями ранее.



После пятой подряд победы в Премьер-Лиге Артета выступил с похвалой в адрес Райса, оценив важность Деклана для "канониров".



"Да, на мой взгляд, он находится среди лучших полузащитников в мире. Те, кем мы обладаем, являются для нас лучшими".



"Деклан постоянно добавляет новые вещи своей игре, он постоянно усиливает свою роль в команде. Я не вижу, где он может остановиться, потому что он все еще может прибавить во многих областях, и он хочет прибавить. Он столь важный игрок для нас".



"Для него был важен каждый час, чтобы оказаться доступным сегодня. Мы не знали, сколько времени он сможет провести на поле, поэтому сыграть таким образом и вдобавок забить два гола — это нечто выдающееся. Это действительно большой сигнал от команды".



"Он был так расстроен, что не сыграл против "Виллы". Он действительно этого хотел. Он пытался утром, но и близко не был готов".



"Он хотел тренироваться на следующий день, но это не было возможно. До последней минуты перед этим матчем я спрашивал его, как он себя чувствует. Он сказал: "Я в деле". И он проявил себя с лучшей стороны", — цитирует Артету Sky Sports.