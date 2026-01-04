20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 4 января, шесть поединками завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лидс" не забивал только в одном из 17 последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" пропускал минимум однажды в каждом из 14 последних выездных поединков чемпионата. "Белые" выиграли лишь одну из 19 последних встреч с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 12 поражений).



Защитник "Лидса" Итан Ампаду дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек. Джо Родон, Шон Лонгстафф и Даниэль Джеймс по-прежнему травмированы, а Себастьян Борно под вопросом.



В лазарете "Юнайтед" остаются Маттейс Де Лигт, Харри Магуайр, Мейсон Маунт, Бруну Фернандеш и Кобби Майну, а Нуссаир Мазрауи, Амад Диалло и Бриан Мбемо продолжают выступать на Кубке Африки.



ЭВЕРТОН — БРЕНТФОРД 18:00



В шести последних домашних матчах Премьер-Лиги "Эвертон" чередовал победы с поражениями, и если следовать этой логике, на сей раз должна быть победа. В этом сезоне английского первенства "Брентфорд" потерпел семь поражений на выезде — только у замыкающего таблицу "Вулверхэмптона" больше. "Ириски" не проигрывают "пчелам" в Премьер-Лиге уже шесть встреч кряду (3 победы, 3 ничьи).



"Эвертон" по-прежнему лишен травмированных Джаррада Брантуэйта, Шеймуса Коулмена, Кирнана Дьюсбери-Холла и уехавших на Кубок Африки Идриссы Гейе, Илимана Ндиайе. Майкл Кин и Карлос Алькарас под вопросом.



"Брентфорд" все еще вынужден обходиться без Антони Миламбо, Джоша Дасилвы и Фабиу Карвалью, как и выступающих за свои сборные Фрэнка Оньеки и Данго Уаттара.



ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В восьми последних домашних матчах Премьер-Лиги "Фулхэм" одержал пять побед (3 поражения) и оформил четыре "клин-шита". "Ливерпуль" набрал семь очков в трех последних выездных поединках чемпионата — больше, чем в восьми предыдущих (6 — 2 победы, 6 поражений). В своем прошлом, чемпионском, сезоне "красные" так и не смогли одолеть "дачников" (1 ничья, 1 поражение).



Защитник "Фулхэма" Кенни Тете получил травму задней поверхности бедра посреди недели. Также лечатся Райан Сессеньон, Джош Кинг и Родриго Мунис. Калвин Бэсси, Алекс Ивоби и Самуэль Чуквуэзе в отъзде из-за Кубка Африки.



Плеймейкер "Ливерпуля" Флорин Вирц испытывает некоторые проблемы с задней поверхностью бедра. Точно не помогут команде Джованни Леони, Ватару Эндо, Мохамед Салах и Александер Исак, но у Джо Гомеса есть небольшие шансы вернуться в строй вовремя.



НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Ньюкасл" надеется впервые в этом сезоне Премьер-Лиги оформить две победы подряд. "Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из четырех последних поединков в чемпионате. "Сороки" не пропускали в четырех последних домашних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге (3 победы, 1 ничья).



Свен Боман, Джамаал Ласселлс, Дэн Берн, Киран Триппьер, Эмиль Крафт, Тино Ливраменто, Энтони Эланга и Уильям Осула остаются в переполненном лазарете "Ньюкасла".



"Пэлас" предстоит оценить состояние полузащитника Уилла Хьюза, вынужденно замененного в предыдущем матче. Крис Ричардс, Чади Риад, Даниэль Муньос, Даити Камада, Шейк Дукуре и Эдди Нкетиа травмированы, а Исмаила Сарр все еще на Кубке Африки. Бреннан Джонсон готов к дебюту за свой новый клуб.



ТОТТЕНХЭМ — САНДЕРЛЕНД 18:00



"Тоттенхэм" проиграл 11 домашних матчей чемпионата в 2025, что является клубным антирекордом за календарный год. "Сандерленд" забил только четыре гола в девяти выездных поединках этого сезона Премьер-Лиги. "Шпоры" ни разу не уступили в 14 последних встречах с "черными котами" в рамках высшего дивизиона (10 побед, 4 ничьи).



Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Бергвалл под вопросом, Хави Симонс продолжает отбывать дисквалификацию. Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски, Доминик Соланке и африканцы Дестини Удоджи, Ив Биссусма, Пап Матар Сарр по-прежнему значатся среди потерь.



Нападающий "Сандерленда" Брайан Бробби должен быть в порядке, несмотря на мышечное напряжение. Даниэль Баллард надеется залечить свою лодыжку. Ноа Садики, Чемсдин Талби, Рейнилду Мандава, Артур Масуаку, Бертран Траоре и Хабиб Диарра команде не помогут.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 20:30



"Манчестер Сити" выиграл все восемь последних домашних матчей в Премьер-Лиги, в семи из них забивал три гола или более. "Челси" одержал только одну победу в семи последних поединках чемпионата (4 ничьи, 2 поражения), хотя до этого — пять из шести (1 поражение). "Горожане" не проиграли ни одной из восьми последних встреч с "синими" в Премьер-Лиге (6 побед, 2 ничьи).



"Сити" может проявить осторожность насчет Родри и Жереми Доку, которые едва оправились после травм. Нико Гонсалес и Оскар Бобб получили повреждения в предыдущем матче, присоединившись в лазарете к Джону Стоунсу, Матео Ковачичу и Оскару Боббу. Райан Аит-Нури и Омар Мармуш выступают на Кубке Африки.



"Челси" устроит фитнес-тест защитнику Марку Кукурелье, но Леви Колуилл, Йоррел Хато, Ромео Лавиа и Дариу Эссугу точно не сыграют, как и дисквалифицированный Мойсес Кайседо.