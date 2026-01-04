Райс: "Победа против "Виллы" ничего бы не значила без трех очков здесь"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что победа против "Астон Виллы" была бы лишена смысла, если бы его команда допустила осечку против "Борнмута".
Пропустив победу 4:1 над "Виллой" из-за травмы колена ранее на этой неделе, Райс вернулся в состав "Арсенала" на субботний матч против "Борнмута" и своим дублем помог "канонирам" набрать три очка (2:3).
Таким образом, "Арсенал" оформил уже пять побед кряду в Премьер-Лиге, и Райс считает очень важным выигрывать матчи на данной стадии сезона.
"Эта победа имеет огромное значение. После "Астон Виллы" было важно развить наш успех и снова одержать победу. Победа против "Астон Виллы" ничего бы не значила, если бы мы приехали сюда и не набрали очки".
"Это столь важное время года, календарь безумен, матчи идут один за другим, и если вы сможете выигрывать матчи на Рождество и около него, в дополнение к достигнутому ранее, то будете в действительно хорошем положении. Нам нужно продолжать делать это, сохраняя правильный настрой и двигаясь вперед, но в данную минуту мы в действительно хорошем положении. Пускай так будет и дальше", — сообщил Райс Sky Sports.
