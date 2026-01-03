Нуну: "Мой худший день в футболе"

Главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту назвал поражение от "Вулверхэмптона" худшим днем в своей карьере.

В субботу "Вест Хэм" потерпел поражение 3:0 от занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Вулверхэмптона", который до этого дня еще не знал побед в сезоне 2025/26.



После финального свистка Нуну в первую очередь обратился к фанатам "Вест Хэма", а также признался, что ему стыдно за игру своей команды.



"Я должен принести извинения фанатам. Это было позорно".



"Мне особо нечего сказать, кроме как извиниться. Нам жаль, что так вышло, потому что мы показали, что мы недостаточно хороши".



"Нам нужны результаты, нужны очки. Это тяжелая ситуация, и никто не ожидал такой игры. Сегодня была наша худшая игра".



"Нам нужно гораздо больше от наших игроков. То, как они сыграли, было очень плохо, это было позорно. Я не вспомню другого дня, когда бы я чувствовал себя так плохо на футбольном поле", — цитирует Нуну The Independent.