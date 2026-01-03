Билич готов откликнуться на сигнал SOS "Вест Хэма"
Бывший главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич готов прийти на выручку лондонскому клубу.
Положение нынешнего наставника "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту выглядит крайне шатким, особенно после субботнего поражения 3:0 от занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Вулверхэмптона".
"Вест Хэм" не знает побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду, а отставание от спасительного места составляет четыре очка.
По информации talkSPORT, совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан задумывался о возвращении Билича еще в сентябре, однако другие члена совета директоров убедили его сделать выбор в пользу Нуну, едва покинувшего "Ноттингем Форест".
При этом сам Билич готов откликнуться на сигнал SOS "Вест Хэма", который он прежде тренировал и за который играл.
В случае расставания с Нуну "Вест Хэм" также будет готов рассмотреть кандидатуру бывшего наставника "Мидлсбро" Майкла Кэррика.
03.01.2026 22:00
