Бывший главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич готов прийти на выручку лондонскому клубу.

Положение нынешнего наставника "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту выглядит крайне шатким, особенно после субботнего поражения 3:0 от занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Вулверхэмптона".



"Вест Хэм" не знает побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду, а отставание от спасительного места составляет четыре очка.



По информации talkSPORT, совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан задумывался о возвращении Билича еще в сентябре, однако другие члена совета директоров убедили его сделать выбор в пользу Нуну, едва покинувшего "Ноттингем Форест".



При этом сам Билич готов откликнуться на сигнал SOS "Вест Хэма", который он прежде тренировал и за который играл.



В случае расставания с Нуну "Вест Хэм" также будет готов рассмотреть кандидатуру бывшего наставника "Мидлсбро" Майкла Кэррика.