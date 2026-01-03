"Вулверхэмптон" одержал первую победу в сезоне

"Вулверхэмптон" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, разгромив "Вест Хэм", команду своего бывшего главного тренера Нуну Эшпириту Санту, со счетом 3:0.

"Волки" открыли счет уже на четвертой минуте, когда Джон Ариас с границы вратарской замкнул прострел партнера — 1:0.



Около получасовой отметки Хван Хи Чхан удвоил преимущество своей команды, реализовав заработанный Матеушем Мане пенальти — 2:0.



Незадолго до окончания первого тайма отличился и сам Мане. 18-летний игрок ударом низом с границы штрафной поразил ближний угол ворот — 3:0.



Во втором тайме "молотобойцы" могли пропустить еще, но обошлось. Размочить счет им тоже не удалось.



"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм". Отчет о матче