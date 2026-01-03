Фариоли исключает свой переход в "Челси"
Главный тренер португальского "Порту" Франческо Фариоли исключил свой переход в "Челси" в этом месяце.
Фариоли назывался одним из возможных сменщиков своего соотечественника Энцо Марески, который покинул тренерский мостик "Челси" в минувший четверг.
Однако Фариоли только минувшим летом возглавил "Порту", и 38-летний итальянец не готов уйти так быстро.
"Конечно, я остаюсь в "Порту". Насчет этого нет сомнений и никогда не было".
"Если посмотреть на мой предыдущий опыт, в "Ницце" и в прошлом сезоне в "Аяксе", вопрос ухода посреди процесса никогда не стоял передо мной. Я полностью предан клубу", — цитирует Фариоли журналист Бен Джейкобс.
03.01.2026 19:00
