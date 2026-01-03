"Вилла" вернулась на победный путь

"Астон Вилла" реабилитировалась за поражение от "Арсенала", в домашних стенах уверенно переиграв "Ноттингем Форест" со счетом 3:1.

Первый тайм на "Вилла Парк" остался за хозяевами по игре, но открыть счет им удалось только перед самым уходом на перерыв. Олли Уоткинс получил мяч на подступах к чужой штрафной, совершил пару касаний, а третьим неотразимо пробил — 1:0.



Вскоре после начала второго тайма Джон Макгинн пробил в касание из центра штрафной после передачи Мэтти Кэша с правого края площадки — 2:0.



На 61-й минуте "лесники" вроде бы вернулись в игру, потому что оборона "вилланов" прозевала рывок Моргана Гиббс-Уайта, который вошел в штрафную по правому краю и пробил Эмилиано Мартинеса — 2:1.



Решить судьбу матча "Вилле" помог ляп голкипера "Форест" Джона Виктора, который неосмотрительно покинул свою штрафную и позволил Макгинну отправить мяч в пустые ворота — 3:1.



Грубая ошибка Виктора убила моральных дух гостей, который бросили играть и позволили сопернику комфортно довести дело до победы.



"Вилле" было важно показать, что разгром от "Арсенала" не вывел ее из колеи. Подопечные Унаи Эмери справились с этой задачей, одержав весьма уверенную победу.



"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче