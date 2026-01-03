Райс отправился на выезд к "Борнмуту"

Полузащитник Деклан Райс отправился с партнерами по "Арсеналу" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

Напомним, Райс пропустил победу 4:1 над "Астон Виллой" посреди недели из-за травмы колена, полученной в прошлый уикенд против "Брайтона".



Наставник "Арсенала" Микель Артета неопределенно высказался о состоянии своего ведущего полузащитника в преддверии выезда на южное побережье Англии.



Кроме того, Райс не был замечен на фотографиях с тренировки, опубликованных "Арсеналом" в пятницу вечером.



Тем не менее, Football.London ожидает, что Райс попадает в заявку "Арсенала" на предстоящий матч.