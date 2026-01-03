Мареска покинул "Челси", не попрощавшись с игроками

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска покинул лондонский клуб, не попрощавшись со своими игроками.

В минувший четверг "Челси" объявил о расставании с Мареской, который провел на тренерском мостике "синих" 18 месяцев.

Как сообщает The Athletic, последний раз игроки "Челси" видели Мареску после ничьей 2:2 против "Борнмута" в минувший вторник.

Мареска молча зашел в раздевалку, переоделся и скрылся в закате, не сказав ни слова игрокам. В результате послематчевую пресс-конференцию пришлось проводить ассистенту Вилли Кабальеро, который сочинил историю о плохом самочувствии Энцо.

Игроки "Челси" не понимали, что происходит, но по пути домой получили сообщение о том, что им предоставлено два дня выходных. Это весьма необычно, учитывая плотность календаря.

Пока игроки наслаждались неожиданной передышкой, руководство "Челси" собралось, чтобы утвердить расставание с Мареской.




  1. bangladesh 03.01.2026 16:05 # bangladesh
    пффф конечно, а кто захочет вообще нормальные человеческие отношения проявлять в этом гадюшнике?

