Эмери предупредил Мартинеса

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери предупредил своего голкипера Эмилиано Мартинеса после ляпов против "Челси" и "Арсенала".

Неуверенная игра Мартинеса на угловых приводила к тому, что "Вилла" пропускала первой в двух последних матчах Премьер-Лиги. И если против "Челси" подопечным Эмери удался "камбэк" (1:2), то "Арсеналу" они уступили (4:1).



Эмери чувствует, что рефери перестали занимать сторону голкипера в таких ситуациях, поэтому Унаи требует, чтобы Мартинес дополнительно поработал на тренировках.



"В будущем нам потребуются голкиперы ростом 220 сантиметров. Может быть, в боксерских перчатках".



"Он трудится вместе с тренером вратарей, учитывая изменения в футболе. Изменения касаются того, как рефери трактуют эти ситуации. Обычно Эмилиано Мартинес демонстрирует свою мощь в этих ситуациях, при угловых или длинных забросах".



"Когда соперники толкают или блокируют тебя, рефери более-менее снисходительны в своем решении. Мы наблюдаем это в каждом матче, а также когда сами атакуем".



"На стандартах игроки касаются голкипера, толкают голкипера, и это не фол. Так стало сложнее. Есть два-три игрока, которые блокируют голкипера. Все голкиперы сталкиваются с этим в последнее время".



"Мы тоже можем использовать эту тактику, но нам нужно адаптироваться и лучше обороняться в таких ситуациях", — цитирует Эмери Daily Mail.