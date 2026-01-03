Артета советует Дьекерешу привыкнуть к шумихе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посоветовал своему нападающему Виктору Дьекерешу привыкнуть к окружающим его давлению и критике.
Прошлым летом "Арсенал" приобрел Дьекереша за 64 миллиона у "Спортинга", где Виктор забил 97 голов в 102 матчах.
В "Арсенале" Дьекереш пока отличился только пять раз в 22 матчах, однако Артета не сомневается, что его клуб совершил правильное приобретение и что у 27-летнего шведа пойдет игра.
"С момента, как "Арсенал" подписывает 9-го номера, который имеет такую результативность и с которым связаны такие ожидания, появляется эта шумиха, и она никуда не денется. Такова жизнь 9-го номера "Арсенала".
"Есть определенные ожидания, когда надеваешь эту футболку. Он знал это, и это было частью плана. Я вижу, как он тренируется каждый день, и вижу его на собраниях. Я вижу, как сильно он хочет преуспеть".
"Он заиграет, учитывая то, как он трудится в каждом матче. В данный момент ему не хватает лишь одного — забивать больше голов, но остальные вещи он делает правильно", — цитирует Артету Sky Sports.
03.01.2026 13:00
