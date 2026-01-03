"Ливерпуль" начинает переговоры с Гравенберхом о новом контракте
"Ливерпуль" готовится начать переговоры со своим полузащитником Райаном Гравенберхом о новом контракте.
Гравенберх сыграл ключевую роль в завоевании "Ливерпулем" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, с лучшей стороны проявив себя в качестве опорника.
Новый сезон, несмотря на общую нестабильность команды, Райан тоже начал весьма уверенно, и сейчас у клуба дошли руки, чтобы заняться планированием будущего 23-летнего голландца.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, этой зимой "Ливерпуль" и Гравенберх со своими представителями сядут за стол переговоров, чтобы обсудить продление контракта Райана за пределы 2028 года.
Новый контракт станет наградой для Гравенберха за достигнутый прогресс и значительно увеличит текущую зарплату экс-игрока "Баварии" в 100,000 фунтов в неделю.
