"Ливерпуль" начинает переговоры с Гравенберхом о новом контракте

"Ливерпуль" готовится начать переговоры со своим полузащитником Райаном Гравенберхом о новом контракте.

Гравенберх сыграл ключевую роль в завоевании "Ливерпулем" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, с лучшей стороны проявив себя в качестве опорника.



Новый сезон, несмотря на общую нестабильность команды, Райан тоже начал весьма уверенно, и сейчас у клуба дошли руки, чтобы заняться планированием будущего 23-летнего голландца.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, этой зимой "Ливерпуль" и Гравенберх со своими представителями сядут за стол переговоров, чтобы обсудить продление контракта Райана за пределы 2028 года.



Новый контракт станет наградой для Гравенберха за достигнутый прогресс и значительно увеличит текущую зарплату экс-игрока "Баварии" в 100,000 фунтов в неделю.