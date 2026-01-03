Росеньор открыл дверь к переходу в "Челси"

Главный тренер "Страсбура" Лиам Росеньор отказался предоставить гарантии насчет дальнейшей работы с французским клубом, открыв дверь к переходу в "Челси".

Росеньор считается фаворитом на замену Энцо Марески, который покинул тренерский мостик "Челси" в первый день 2026 года. "Страсбур" имеет общих с "синими" владельцев, что упрощает согласование перехода Лиама.



Матч против "Ниццы" в субботу может стать последним для Росеньора в "Страсбуре", и экс-защитник "Брайтона" готов к любому развитию событий.



"В жизни нет гарантий. Мне известно лишь то, я вкладываю все в эту работу. Я выстроил невероятные отношения с людьми в этом клубе. Мы создали ряд замечательных воспоминаний. В жизни ничего нельзя гарантировать. Что касается других клубов, то ко мне существовал большой интерес".



"Было много запросов, но я всегда был открыт со своим клубом насчет этого. О некоторых становилось известно, о других — нет. Мой фокус всегда был на работе, которую я выполняю. Но говорить, что я точно где-нибудь окажусь или точно буду делать что-нибудь... Не думаю, что это правильно".



"Владельцы? Они всегда поддерживали меня в этой работе. Они всегда хотели, чтобы этот клуб был успешен, и от "Челси" они хотят того же", — цитирует Росеньора The Guardian.