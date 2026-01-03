Стерлинг хочет в "Фулхэм"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в "Фулхэм".

Sky Sports подтверждает появившуюся на днях информацию, что "Вест Хэм" сделал запрос насчет аренды Стерлинга, однако Рахим покинет "Челси" в январе только по постоянному трансферу.



Вдобавок Стерлинг ищет для себя более стабильное и безопасное место, нежели находящийся в зоне вылета Премьер-Лиги "Вест Хэм".



Идеальным направлением для себя Стерлинг считает "Фулхэм" — 31-летнему англичанину даже не пришлось бы покидать Лондон.



Однако в данный момент неясно, желает ли "Фулхэм" приглашать Стерлинга, чья зарплата превышает 300,000 фунтов в неделю.



Прошлым летом в Стерлинге, который не имеет игровой практики с мая, был заинтересован "Кристал Пэлас", однако "орлы" уже договорились о переходе Бреннана Джонсона из "Кристал Пэлас" и на Рахима больше не претендуют.