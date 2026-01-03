Эмери объяснил "единственную проблему" насчет Эллиотта

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, в чем заключается "единственная проблема" насчет полузащитника Харви Эллиотта.

Решив не выполнять условие, необходимое для выкупа Эллиотта у "Ливерпуля" за 35 миллионов фунтов в рамках арендного соглашения, "Вилла" перестала использовать Харви в своих матчах.



Последний раз Эллиотт выходил на футбольное поле еще против "Фейеноорда" в Лиге Европы 2 октября, и теперь "Ливерпуль" размышляет о досрочном возвращении Харви, но снова отправить 22-летнего англичанина в аренду может только за пределы Европы.



По словам Эмери, он доволен поведением Эллиотта. Просто в "Вилле" решили, что Харви не стоит 35 млн. фунтов.



"Проблема насчет Харви в том, что в этом году он у нас в аренде, и если он будет играть матчи за нас, нам придется его купить".



"Два месяца назад мы решили, что не уверены насчет целесообразности траты денег, которые бы нам потребовались для его приобретения".



"Это единственная проблема. Он тренируется каждый день, всегда демонстрирует хорошее поведение и помогает нам на тренировках".



"Я бы не сказал, что это хорошая вещь для него и для нас, но таков футбол, и иногда мы должны принимать решения, которые не являются хорошими для каждого", — цитирует Эмери BBC.