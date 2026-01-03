20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 3 января, четырьмя поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" одержала 10 побед кряду дома во всех соревнованиях. Меньше "Ноттингем Форест" (18) в этом сезоне Премьер-Лиги голов забил только "Вулверхэмптон" (11). "Вилланы" выиграли все пять последних домашних встреч с "лесниками" в высшем дивизионе.



Из-за дисквалификаций "Вилла" будет лишена Мэтти Кэша и Бубакара Камара. Тайрон Мингс, Пау Торрес и Росс Баркли травмированы, а Эванн Гессан на Кубке Африки.



"Форест" надеется на выздоровление Дана Ндойе, также может вернуться Ола Айна. Вилли Боли, Ибраим Сангаре, Райан Йетс и Крис Вуд команде не помогут.



БРАЙТОН — БЕРНЛИ 18:00



За 16 последних лет "Брайтон" лишь однажды проигрывал свой первый матч чемпионата в календарном году (8 побед, 7 ничьих). "Бернли" потерпел восемь поражений в 10 последних поединках Премьер-Лиги (2 ничьих). "Бордовые" ни разу не уступили в семи последних выездах к "чайкам" в чемпионате (2 победы, 5 ничьих).



"Брайтон" может недосчитаться Янкубы Минте, который был вынужденно заменен против "Вест Хэма".



Аксель Туанзебе и Ганнибал Межбри выступают на Кубке Африки. Максим Эстев стал очередным пациентом лазарета "Бернли".



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" забил только четыре гола во вторых таймах своих матчей. "Вест Хэм" не знает побед уже восемь поединков чемпионата кряду (4 ничьи, 4 поражения). "Молотобойцы" потерпели пять поражений в семи последних выездах к "волкам" в рамках Премьер-Лиги (2 победы).



"Вулверхэмптону" не помогут Даниэль Бентли, Сантьяго Буэно, Тоти Гомес, Жан-Рикнер Бельгард и Маршалл Мунетси.



У "Вест Хэма" травмирован лишь защитник Жан-Клер Тодибо, но тот будет готов через считанные дни.



БОРНМУТ — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" не выиграл ни одного из 10 последних матчей в Премьер-Лиге (5 ничьих, 5 поражений). "Арсенал" потерпел лишь одно поражение в 16 последних поединках чемпионата (12 побед, 3 ничьи) — 2:1 от "Астон Виллы". В прошлом сезоне "вишенки" сделали дубль против "канониров".



Нападающий Антуан Семеньо должен сыграть за "Борнмут", несмотря на скорый переход в "Манчестер Сити". Велько Милосавлевич, Райан Кристи, Тайлер Адамс и Бен Доак травмированы, а Льюису Куку предстоит фитнес-тест.



"Арсенал" надеется на выздоровление полузащитника Деклана Райса, но Кристиан Москера и Риккардо Калафьори остаются в лазарете. Бен Уайт, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц едва вернулись в строй.