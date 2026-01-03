Уход Марески вызвал раскол в раздевалке "Челси"

Уход Энцо Марески с поста главного тренера "Челси" вызвал раскол в раздевалке команды.

В пятницу утром игроки "Челси" вернулись к тренировкам на базе в Кобхэме после двух дней выходных, которые они получили после ничьей 2:2 против "Борнмута".



При этом днем ранее "Челси" объявил о расставании с Мареской, который перестал ладить с руководством клуба. Вместе с Энцо ушли и его помощники, поэтому руководить "синими" в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье будет тренер команды U-21 Калум Макфарлейн.



Как отмечает Daily Mail, за сутки с момента ухода Марески только восемь игроков первой команды "Челси", включая Роберта Санчеса, Марка Кукурелью и Энцо Фернандеса, публично попрощались с итальянским специалистом.



Большинство других, включая полузащитника Коула Палмера, предпочли скрыть, какие эмоции у них вызывает увольнение Марески, и это может быть намеком на отсутствие единства в раздевалке "Челси".



Уход Марески случился на фоне ощутимого ухудшения результатов. "Челси" выиграл лишь один из семи последних матчей в Премьер-Лиге, опустившись за пределы топ-4.