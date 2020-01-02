"Брайтон" подтвердил возвращение Гросса

"Брайтон" подтвердил возвращение в клуб полузащитника

Паскаля Гросса из дортмундской "Боруссии" за 1.3 млн. фунтов.

Гросс вернулся в "Брайтон" после полутора сезонов в

Дортмунде, где Паскаль забил один гол и отдал 17 результативных передач в 66 матчах с учетом всех соревнований.



В своем втором сезоне в "Боруссии" Гросс стал играть заметно меньше, что и подтолкнуло 34-летнего немца к возвращению в "Брайтон", где он получил 18-месячный контракт.



Гросс выступал за "Брайтон" с 2017 по 2024 год, забив 30 голов и отдав 45 результативных передач в 228 матчах Премьер-Лиги.



"Мы очень рады принять Паскаля обратно. Он великолепный игрок, и я хорошо его знаю. Я предвкушал работу с ним, когда только пришел в клуб".



"Фанаты "Брайтона" знают его качества, но он также является замечательным лидером в коллективе. Эти качества, а также его опыт и мастерство сделают его ценным приобретением на вторую половину сезона", — сообщил главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер, который моложе Гросса.