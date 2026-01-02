Аморим: "Не ведем переговоров о трансферах"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что внутри его клуба не обсуждаются возможные приобретения в зимнее трансферное окно.
Согласно слухам, "Юнайтед" был готов приобрести вингера "Борнмута" Антуана Семеньо за 65 миллионов фунтов, а также с переходом к "красным дьяволам" связывают различных полузащитников.
Однако реальность такова, что "Юнайтед" не близок к приобретению кого-либо и даже не обсуждает внутри клуба потенциальные цели.
"Что касается трансферного окна, то все остается без изменений. В данный момент мы не ведем переговоров о каких-либо изменениях в команде. У нас есть процесс и представление, которых мы продолжим придерживаться".
"Мы вблизи зоны Лиги Чемпионов, но мы также близки где-то к восьми командам позади нас. Поэтому давайте сосредоточимся на ближайшем матче и только. Наш фокус на том, чтобы выиграть следующий матч", — цитирует Аморима ESPN.
02.01.2026 21:00
