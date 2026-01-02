"Пэлас" приобрел Бреннана Джонсона за 35 млн. фунтов

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении нападающего "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона за рекордные для своего клуба 35 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе "Тоттенхэм" принял предложение "Пэлас", а дальше все зависело от решения самого Джонсона, который после встречи с главным тренером "орлов" Оливером Гласнером дал зеленый свет на оформление сделки.



В итоге Джонсон заключил с "Пэлас" контракт до лета 2030 и будет выступать за команду Гласнера под 11-м номером.



"Пэлас" успел зарегистрировать новичка вовремя, чтобы задействовать 24-летнего игрока сборной Уэльса уже против "Ньюкасла" в воскресенье.



Джонсон не пользовался доверием наставника "Тоттенхэма" Томаса Франка, отметившись лишь шестью появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги, но в прошлой кампании Бреннан стал лучшим бомбардиром "шпор" и забил победный гол в финале Лиги Европы.



Всего Джонсон сыграл 107 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Ноттингем Форест" за 47.5 млн. фунтов летом 2024, забив 27 голов.



Добавим, ранее днем "Тоттенхэм" совершил еще один трансфер, отправив 21-летнего защитника Коту Такаи в менхенгладбахскую "Боруссию" до конца сезона на правах аренды.



