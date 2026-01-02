Ван Дейк признал, что "Ливерпуль" был недостаточно хорош против "Лидса"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что его команда была недостаточно хороша против "Лидса" накануне.

В четверг вечером "Ливерпуль" так и не смог сломить сопротивление "Лидса". Публика "Энфилда" впервые с декабря 2023 стала свидетелем безголевой ничьей.



Ван Дейк разделяет разочарование болельщиков, соглашаясь, что "Ливерпуль" недостаточно угрожал воротам голкипера "Лидса" Лукаса Перри. Виргил надеется, что "красные" исправятся против "Фулхэма" в воскресенье.



"Если я подумаю об игре прямо сейчас, то мы были недостаточно хороши в завершающей фазе игры и не создали достаточного для победы количества моментов".



"Так что да, это расстраивает. Мы можем поговорить, можем быть расстроены — мы можем сделать все эти вещи, но через два дня мы отправляемся в Лондон, чтобы в воскресенье провести тяжелый матч".



"Поэтому нам нужно восстановиться и проанализировать вещи внутри коллектива, а затем подготовиться к тяжелому матчу", — цитирует Ван Дейка ESPN.