"Шарлотт" готов приютить Харви Эллиотта

Клуб МЛС "Шарлотт" готов приютить полузащитника "Астон Виллы" Харви Эллиотта.

На этот сезон Эллиотт был отправлен "Ливерпулем" в "Виллу" на правах аренды с обязательством по выкупу за 35 миллионов фунтов, но это обязательство возникнет, только когда Харви сыграет определенное количество матчей за бирмингемский клуб.



"Вилла" уже приняла решение, что не будет выкупать Эллиотта, в результате чего Харви не появляется на футбольном поле с 2 октября.



До ухода в аренду Эллиотт успел сыграть за "Ливерпуль", а правила запрещают игроку представлять более двух клубов в Европе в течение одного сезона.



Таким образом, если "Ливерпуль" договорится с "Виллой" о прекращении аренды Эллиотта в январе, Харри останется с "красными" или будет вынужден отправиться на вторую половину сезона за пределы Европы.



Эта возможность заинтересовала бывшего наставника "Виллы" Дина Смита, который сейчас возглавляет "Шарлотт". Клуб из МЛС вызвался обеспечить 22-летнего англичанина игровой практикой.



Как сообщает Sky Sports, теперь Эллиотт должен решить, готов ли он отправиться в Северную Америку ради регулярной игры в футбол.