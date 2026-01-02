Артета: "Мареска проделал потрясающую работу в "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался насчет ухода своего коллеги Энцо Марески из "Челси".
Накануне "Челси" объявил о расставании с Мареской, который перестал ладить с руководством клуба.
В прошлом сезоне Мареска выиграл Лигу Конференций с клубным Чемпионатом Мира, а также вернул "Челси" в Лигу Чемпионов, поэтому Артета высоко оценивает работу Энцо.
"Ну, я желаю ему всего наилучшего. Мне действительно нравится Энцо как человек, как профессионал. Думаю, он проделал потрясающую работу в "Челси".
"Это решение, которое было принято, и я желаю ему всего наилучшего", — цитирует Артету Evening Standard.
02.01.2026 14:00
Просмотров: 243
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: