Артета: "Мареска проделал потрясающую работу в "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался насчет ухода своего коллеги Энцо Марески из "Челси".

Накануне "Челси" объявил о расставании с Мареской, который перестал ладить с руководством клуба.



В прошлом сезоне Мареска выиграл Лигу Конференций с клубным Чемпионатом Мира, а также вернул "Челси" в Лигу Чемпионов, поэтому Артета высоко оценивает работу Энцо.



"Ну, я желаю ему всего наилучшего. Мне действительно нравится Энцо как человек, как профессионал. Думаю, он проделал потрясающую работу в "Челси".



"Это решение, которое было принято, и я желаю ему всего наилучшего", — цитирует Артету Evening Standard.