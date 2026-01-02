"Сити" договорился с "Борнмутом" о выкупе Семеньо

"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности с "Борнмутом" о приобретении нападающего Антуана Семеньо.

Последние дни "Сити" и "Борнмут" вели позитивные переговоры о структуре платежей после того, как "горожане" выразили намерение активировать пункт о выкупе за 65 миллионов фунтов в контракте Семеньо.



Сам Семеньо уже согласовал условия личного контракта с "Сити", а сейчас, сообщает talkSPORT, и два клуба договорились между собой.



Таким образом, теперь главная интрига в том, сыграет ли Семеньо за "Борнмут" против "Арсенала" в субботу, или ничья 2:2 против "Челси" в минувший вторник так и останется последним матчем 25-летнего ганца за "вишенок".