Гвардиола: "Родри изменил игру"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его полузащитник Родри "изменил игру" в матче против "Сандерленда".

Ничья 0:0 на "Стадионе Света" накануне вечером была отмечена первым с начала ноября появлением Родри на футбольном поле.



29-летний испанец вступил в игру в перерыве и помог "Сити" подвергнуть серьезном давлению соперника, хотя тот и выстоял. Гвардиола лишь надеется, что его подопечный окончательно решил свои проблемы со здоровьем.



"Он изменил игру. За 45 минут он доказал, что является лучшим на своей позиции. В футбол играют игроки, и в первом тайме у нас были сложности с розыгрышем мяча. С Роди наши сложности уменьшились".



"Он разрушал линии, наша игра стала более подвижной, мы лучше добирались до чужой штрафной, мы лучше двигались. Нам очень его не хватало полтора года. Надеюсь, он сможет остаться в строю, потому что он делает нашу команду лучше", — цитирует Гвардиолу BBC.