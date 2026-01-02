Франк: "Мы были превосходны в обороне"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заступился за свою команду после ничьей 0:0 против "Брентфорда".

Визит Франка в гости к его бывшей команде не принес радости болельщикам "Тоттенхэма", потому что весь второй тайм "шпоры" провели в обороне.



Гостевые болельщики даже затянули кричалку "скучный, скучный "Тоттенхэм", однако Франк считает "клин-шит" на поле столь сложного соперника — это не так уж и плохо.



"Думаю, фанаты выглядели не слишком удовлетворенными, и это справедливо".



"Думаю, в целом мы не показали своей лучшей игры, но у этого есть две стороны, потому что нужно оценивать и оборонительную сторону игры, а в этом мы были превосходны сегодня против команды, которая едва забила трижды против "Ливерпуля", забила трижды против "Манчестер Юнайтед" и так далее".



"Но, конечно, атакующая сторона должна быть лучше. Насчет этого не может быть двух мнений".



"Ты предпочитаешь, чтобы все были рады и чтобы мы побеждали, побеждали 3:0. Но, думаю, важно понимать, каково наше положение как команды и как клуба прямо сейчас", — цитирует Франка Sky Sports.