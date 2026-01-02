Мареска разговаривал с "Сити" и "Ювентусом"

Уволенный с поста главного тренера "Челси" Энцо Мареска успел провести переговоры с "Манчестер Сити" и итальянским "Ювентусом" в этом сезоне.

В четверг "Челси" объявил о расставании с Мареской, который провел в лондонском клубе 18 месяцев.



"Челси" выиграл лишь один из семи последних матчей в Премьер-Лиге, но прежде всего Мареска ушел не из-за результатов, а из-за своих разногласий с руководством клуба.



Как сообщает BBC, ранее в этом сезоне "Челси" был дважды проинформирован о том, что Мареска общается с "Сити", где он провел год в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы.



"Сити" рассматривает Мареску на роль преемника для Гвардиолы, а также 45-летний итальянец успел переговорить с "Ювентусом", который он представлял в качестве игрока.



При этом Мареска и его агент Жорже Мендеш заверили "Челси", что повода для беспокойства нет и что Энцо предан "синим" и даже открыт к новому контракту.