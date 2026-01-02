Гвардиола: "Создали достаточно моментов для победы"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда создала достаточно моментов, чтобы вернуться от "Сандерленда" с победой.

Новый календарный год "Сити" начал с безголевой ничьей в гостях у "Сандерленда". Гвардиола доволен, как "горожане" прибавили во втором тайме, однако реализация моментов огорчает Хосепа.



"Это тяжелое место для выезда. Мы имели столько моментов во вратарской площади, не самых сложных моментов, но не смогли их использовать. В первом тайме мы не делали того, о чем говорили, но в целом это был действительно хороший матч".



"Вам нужно хладнокровие, чтобы взламывать линии. Во втором тайме мы заиграли лучше, парни старались изо всех сил. Они слегка расстроены, но нам нельзя унывать, потому что через три дня нас ждет сложный матч против "Челси".



"Мы создали достаточно моментов, и мы хорошо сыграли второй тайм. Первый тайм был другим в плане самоотдачи, желания. Мы создали достаточно моментов: два у Савиньо во втором тайме, моменты Жереми (Доку), Йошко (Гвардиола), Фила (Фодена) и Эрлинга (Холанда). Мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли забить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.