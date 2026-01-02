"Сити" не справился с "Сандерлендом" и отстал от "Арсенала"

Эрлинг Холанд Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" выстоял под натиском "Манчестер Сити", который по итогам тура увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до четырех очков.

В старте "черных котов" произошла лишь одна перестановка относительно 1:1 против "Лидса". Это Элиэзер Майенда появился вместо Криса Ригга.

Место в линии обороны "горожан" получил Натан Аке. Он и Савиньо заменили Йошко Гвардиола и Тиджани Рейндерса.

На шестой минуте капитан "Сити" Бернарду Силва отправил мяч в сетку ногой из пределов вратарской после подачи углового и скидки Эрлинга Холанда головой, но из-за офсайда гол не засчитали.

На 19-й минуте "Сандерленд" ответил прорывом Брайана Бробби, который поборол Рубена Диаша и вышел на ударную позицию в штрафной, однако Джанлуиджи Доннарумма сыграл надежно.

Опасные моменты давались гостям тяжело. Лишь на 37-й минуте Фил Фоден вывел на удар Холанда, но тот направил мяч прямо в Робина Руфса.

Второй тайм "горожане" начали довольно мощно, но "коты" смогли показать зубы. Это Майенда пробивал низом, но Доннарумма вновь выручил свою команду.

Давление "Сити" нарастало. Руфс гораздо чаще вступал в игру, нежели Доннарумма, но был безупречен, а однажды своего голкипера подстраховал Норди Мукиеле, головой заблокировавший удар Жереми Доку.

На 74-й минуте за "Сандерленд" сыграла штанга, приняв на себя удар вышедшего на замену Гвардиола.

В итоге "Сити" так и не удалось дожать своего соперника. "Сандерленд" сражался весь матч и за свою самоотверженность был награжден одним очком.

"Сандерленд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче




