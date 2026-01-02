"Сити" не справился с "Сандерлендом" и отстал от "Арсенала"
Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" выстоял под натиском "Манчестер Сити", который по итогам тура увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до четырех очков.
В старте "черных котов" произошла лишь одна перестановка относительно 1:1 против "Лидса". Это Элиэзер Майенда появился вместо Криса Ригга.
Место в линии обороны "горожан" получил Натан Аке. Он и Савиньо заменили Йошко Гвардиола и Тиджани Рейндерса.
На шестой минуте капитан "Сити" Бернарду Силва отправил мяч в сетку ногой из пределов вратарской после подачи углового и скидки Эрлинга Холанда головой, но из-за офсайда гол не засчитали.
На 19-й минуте "Сандерленд" ответил прорывом Брайана Бробби, который поборол Рубена Диаша и вышел на ударную позицию в штрафной, однако Джанлуиджи Доннарумма сыграл надежно.
Опасные моменты давались гостям тяжело. Лишь на 37-й минуте Фил Фоден вывел на удар Холанда, но тот направил мяч прямо в Робина Руфса.
Второй тайм "горожане" начали довольно мощно, но "коты" смогли показать зубы. Это Майенда пробивал низом, но Доннарумма вновь выручил свою команду.
Давление "Сити" нарастало. Руфс гораздо чаще вступал в игру, нежели Доннарумма, но был безупречен, а однажды своего голкипера подстраховал Норди Мукиеле, головой заблокировавший удар Жереми Доку.
На 74-й минуте за "Сандерленд" сыграла штанга, приняв на себя удар вышедшего на замену Гвардиола.
В итоге "Сити" так и не удалось дожать своего соперника. "Сандерленд" сражался весь матч и за свою самоотверженность был награжден одним очком.
"Сандерленд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.01.2026 01:00
Последние комментарии:
Холанд не футболист)
Дай мужик "дай на техничку про6ить")
Гуд ебенинг старался, но лысый шарлатан всё сам и заруинил.
До 4 очков Миха, протрезвей уже, боров.
Теперь Арс будет обязан прислать медаль Джаке.
котярыыы
