"Брентфорд" и "Тоттенхэм" поделили очки

Визит главного тренера "Тоттенхэма" Томаса Франка в гости к своему бывшему клубу "Брентфорду" не принес голов.

В стартовый состав "пчел" вернулся Джордан Хендерсон, заменив Матиаса Йенсена.



У "шпор" с первых минут появились Кристиан Ромеро, Жоау Палинья и Вильсон Одобер, заменив Кевина Дансо, Лукаса Бергвалла и Рандаля Коло-Муани.



Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах гостей, но гол Кевина Шаде, который в предыдущем матче сделал хет-трик, не был засчитан из-за офсайда.



Далее игра была более-менее равна, но реальных моментов ни те, ни другие не создавали.



Во втором тайме "Тоттенхэм" перешел на игру вторым номером и принялся ждать возможностей для контратак. Таких возможностей практически не возникало, но, по крайней мере, "шпоры" избежали ошибок в обороне.



"Тоттенхэм" сыграл осторожно, особенно во втором тайме. Такой футбол не сильно радует фанатов, но очко в гостях у "Брентфорда" — не самый плохой результат.



"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче